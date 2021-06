¿Karla Panini y Américo Garza se separan? Crecen rumores de su divorcio

Los rumores de que Américo Garza y Karla Panini estaban separados, luego de malos ratos como pareja, comenzaron a surgir en los últimos días. Muchas personas se pusieron contentas, porque su matrimonio es de los más seguidos, pero de los más odiados del espectáculo. Luego de muchas versiones, Américo y Panini salieron a hablar del tema.

“Lo que tengo entendido es que esa relación de Karla Panini ya terminó y que ahora está tratando de hacer otras cosas”, dijo Esteban Macías en un video de un programa de espectáculos, retomado por ‘Chisme No Like’, por lo que muchos dieron por cierta esta versión.

Aseguran ser muy felices juntos. Foto: Especial.

¿Qué es lo que dijeron Karla Panini y Américo Garza al respecto?

Para callar los rumores, Karla Panini y Américo Garza reaccionaron mostrándose muy enamorados en el gimnasio de su casa, y subieron unas historias en su cuenta de Instagram, en las cuales escribieron: “Bueno en la mañana hicimos ejercicio juntos y comimos juntos tal vez nos separamos después de la hora de comida”.

Posteriormente, con su sentido del humor, Karla Panini publicó en la cuenta de Instagram ‘Malinfluencers’, que ya no se separarán por ningún motivo para que no se especule su separación. “Desde ahora todo lo harán juntos para que no especulen sobre algún divorcio”, dijo.

Tienen una familia muy bonita y numerosa. Foto: Especial.

¿Por qué es uno de los matrimonios más polémicos del espectáculo?

Es que la unión entre Karla Panini y el famoso empresario, Américo Garza, es muy polémica porque hay quienes creen que ambos "engañaron" a la fallecida actriz, Karla Luna. Hace unos años, Karla Panini y Karla Luna eran las más famosas en el mundo de la comedia por sus personajes como "Las Lavanderas"; fuera de las cámaras de televisión eran mejores amigas y hasta se consideraban hermanas.

Después de un tiempo, Karla Luna fue diagnosticada con cáncer, enfermedad que terminó por arrebatarle la vida; pero cuando enfrentaba la enfermedad, se enteró que su mejor amiga y compañera de trabajo era la amante de su esposo, Américo. Poco después de la muerte de ella, Karla y Garza confirmaron su relación y se casaron; los hijos de Luna se quedaron con Karla Panini.

msb