¿Perro Bermúdez es idéntico a Chabelo? Foto causa confusión por su parecido

Las redes sociales nos dan muchas sorpresas y ahora el turno es para dos personajes ampliamente conocidos por los mexicanos, pues circula una foto que ha dado de qué hablar por el gran parecido entre comentarista Perro Bermúdez y el ídolo de los niños, y no tan niños, Chabelo.

Sí, por extraño que parezca una fotografía de la época de juventud del comentarista desató suspicacias sobre el parecido que tiene con Chabelo, y es que en la imagen tienen un look muy similar, incluso podrían parecer gemelos.

En la imagen compartida por el propio Bermúdez, a través de Twitter, se le puede ver de joven luciendo una espectacular melena y aunque es algo fuera de lo común, pues lo conocemos con su clásico su look rapado “a rodilla”, no fue eso lo que llamó la atención de los internautas.

En la imagen se ve al famoso creador de frases como “ donde las arañas hacen su nido” o “tirititito” junto a su esposa, por allá en la década de los años 70 donde lucía barba de candado, bigote y una melena despeinada muy hippie.

Dicen que hay gran parecido entre ellos. Fotos: Redes sociales

¿Chabelo y Perro Bermúdez, son parientes?

Pero lo que desató suspicacias fue su parecido con Chabelo, y es que el conductor de TUDN, se ve idéntico a Chabelo en sus épocas cuando protagonizaba películas junto a Pepito.

Desde luego que los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios de Twitter comentaron el parecido que hay entre ambos famosos, incluso se preguntaron si hay alguna relación familiar entre ellos.

La realidad es que no, sólo coincide en que ambos tienen en look que estaba de moda en la década de los años 70 y si bien es cierto que hay cierto parecido, no hay ningún vínculo que los haga parientes, pues todo es producto de la casualidad y Chabelo y el Perro Bermúdez no son parientes.

