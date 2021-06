Juan Soler se suma al club de Paty Navidad, asegura que el COVID-19 es mentira

Sin importar los millones de contagios y muertes que ha dejado el Covid-19 en todo el planeta, sigue habiendo personas y personajes de la farándula que aseguran que todo es mentira, afirmación que recientemente hizo el actor Juan Soler, quien señaló que no se vacunará porque es "una porquería".

Soler es sólo una de personalidades más del medio de la farándula que se ha manifestado en contra de las soluciones que están tomando los gobiernos para combatir la pandemia, tal y como lo hicieron en su momento Paty Navidad y María Conchita Alonso, por lo que se considera que se sumó el club de los "opositores".

Durante una entrevista que brindó para el programa de televisión Hoy, el actor expresó que no le gustaría ahondar en el tema, debido a que por manifestar su punto de vista puede recibir algunas críticas.

"Prefiero no hablar del tema, porque luego les voy a decir que no se vacunen, que es una mier$% la vacuna, que una porquería, que todo es una mentira, que no hay que vacunarse", dijo.

De igual forma, aprovechó para confesar su desesperación por no poder viajar a Argentina y conocer a su nieta Alfonsina, a poco más de tres meses de su nacimiento.

"El gobierno de Argentina que es una porquería, que es un problema enorme entrar o salir, no sabes si llegues y puedas salir de nuevo, hay una sola aerolínea que […] es un desastre, entonces no pude conocer a mi nieta todavía", declaró.

