El musical 'Hoy No Me Puedo Levantar' tendrá streaming mundial HOY a las 20:00 horas

Uno de los musicales montados en México más exitosos de la última década. Basado en la banda pop más importante de su generación. Con María León y Yahir como protagonistas de este mismo. El musical 'Hoy No Me Puedo Levantar' está de fiesta pues la noche de este sábado 19 de junio, en punto de las 20:00 horas, tendrá una presentación especial, distinta a todas, cuando realice una función con streaming a nivel mundial.

Para lograr este sueño de la compañía que monta este espectáculo que nos traslada al pasado a través de los éxitos de Mecano, la plataforma Cinépolis Klic será la encargada de mostrar la transmisión en vivo.

Musical para todo el mundo

La tercera puesta en escena del musical 'Hoy No Me Puedo Levantar' tendrá hoy una faceta distinta, al ser mostrado a cualquier parte del mundo con una función vía streaming que, para gusto de todos quienes no pueden ir al teatro a verlo, si podrán hacerlo al ingresar a la plataforma y disfrutar de María León, Yahir y una compañía completa que da vida a canción que Mecano legó al mundo de la música pop hispana.

María y Yahir, química perfecta

Ella, una cantante, actriz, compositora y multi instrumentista que, sobre todo, destaca con su máxima pasión, el baile. Él, un cantante pop exitoso durante 20 años ya. Ambos encabezan a la compañía que lleva adelante 'Hoy No Me Puedo Levantar', con una química perfecta en cada interpretación.

Mostrando fuerza escénica, destreza frente a su público y pasión para cada canción, María León y Yahir están así cuando comparten escena en el musical.

