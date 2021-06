Guerreros 2021: Tania Rincón da positivo a Covid-19, ¿se suspenderá el programa?

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la querida conductora de Guerreros 2021, Tania Rincón, confirmó que es portadora de Covid-19, por lo que estará fuera de circulación unos días para evitar nuevos contagios, sin embargo, aclaró que es lo que va a pasar con el programa que se transmite por el canal 5 de Televisa, donde ya se han presentado al menos 15 contagios de este virus.

Tras confirmar que dio positivo, aseguró que, hasta el momento, no ha experimentado síntomas fuertes de la enfermedad por lo que menciona que es posible que supere favorablemente el Covid-19 en poco tiempo. La conductora también mencionó que la producción de Guerreros 2021 tomó la decisión de suspender sus grabaciones por algunos días ante la creciente ola de contagios entre la producción y los participantes.

La guapa conductora, reveló que se enteró de la ola de contagios de Covid-19 en el programa el fin de semana pasado, cuando estaba en La Piedad, Michoacán de visita con sus padres, señaló que se alarmó y al regresar a la Ciudad de México, de inmediato se realizó una prueba casera de antígenos que salió positiva.

Tania Rincón se aisló tras confirmar su contagio de Covid-19. Foto: IG: taniarin

En el live que realizó para comunicar su contagio de Covid-19, Tania Rincón no pudo evitar llegar a las lágrimas pues aseguró que tiene sentimientos encontrados, menciona que está agradecida de que la enfermedad no la golpeó tan fuerte y aseguró que, desde el viernes pasado, sintió un poco de “comezón en la garganta”, pero que no le dio importancia pues le adjudicó el malestar a que no se abrigaba bien.

Rincón reveló que, después de realizarse una prueba casera de antígenos, decidió realizarse una prueba PCR durante las primeras horas del lunes para tener un mejor diagnóstico y que tras recibir el resultado positivo decidió aislarse para cortar la cadena de contagios entre su círculo cercano, mencionó que, aunque será difícil, no verá a sus hijos por algunos días pues no quiere contagiarlos.

La carismática presentadora también contó que ya avisó en la escuela de sus hijos sobre su contagio para que los padres de los compañeros de sus hijos decidan sí quieren seguir llevando a los menores a la escuela y menciona que lo hizo como una muestra de responsabilidad ciudadana.

Tania Rincón expresó su tristeza por la situación y aseguró que en la producción de Guerreros 2021 se realizaban pruebas de Covid-19 con regularidad, aseguró que se cuidaban mucho por lo que se mostró sorprendida por tantos contagios.

Para finalizar su video, Tania Rincón enfatizó que no ha necesitado medicamentos y además de la congestión nasal, no ha experimentado otro síntoma mayor, aseguró que, aunque le duela, estar aislada es la mejor manera de cuidar a los suyos.

¿Cuántos integrantes de Guerreros tienen Covid-19?

De momento, la producción de Guerreros 2021 no ha emitido una cifra oficial de casos positivos en el programa, sin embargo, en el portal de TVNotas, aseguran que, además de Tania Rincón y Guty Carrera, al menos seis participantes más y nueve personas de la producción han dado positivo por Covid-19.

Cabe mencionar que la producción de Guerreros aseguró que retomarán las actividades cuando el peligro por contagios sea nulo, por lo que aún no hay una fecha exacta para que vuelvan a las grabaciones.

CBC