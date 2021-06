Mauricio Ochmann ¿es machista? Con estos comentarios atacaba a Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez eran una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo. Compartían gran parte de su vida a través de plataformas digitales y su boda fue una de las más esperadas. A lo largo de 4 años de relación pudimos observar que la pareja se amaba y mantenía una relación llena de momentos intensos, como su luna de miel o las aventuras llenas de paisajes espectaculares que compartían con sus seguidores.

Sin embargo, en marzo de 2020 hicieron pública su decisión de separarse no solo por el bien de cada uno, sino por la estabilidad de Kailani, la primogénita de Aislinn y la segunda hija de Mauricio, quien era solo una bebé. A pesar de que aclararon que la decisión había sido tomada por mutuo acuerdo, una fuente cercana a la actriz reveló que esto no era completamente verdad. Eugenio Derbez reveló que la decisión la tomó el mismo Mauricio Ochmann, por lo que su hija no tuvo más opción que aceptar.

Kailani es la hija que tuvieron juntos. Foto: Instagram @aislinnderbez

¿Machismo en el matrimonio?

Después de poco más de un año, hemos podido observar que cada uno ha decidido seguir adelante, cambiar de página y darse nuevas oportunidades. Sin embargo, los rumores respecto a su relación continúan, pues gracias al contenido que ambos compartieron en sus plataformas, ha sido posible encontrar pistas respecto a lo sucedido. El perfil @carolinasobarzo78 publicó un fragmento de la vida de los actores en los que hay un grave conflicto.

En el video se observa a Mauricio Ochmann en la cocina, mientras Aislinn lo graba. El actor está comiendo una tostada de arroz inflada con crema de avellana en la orilla del fregadero, lo que desató las dudas de la actriz. La primogénita de Eugenio Derbez le preguntó a su entonces esposo por qué estaba cenando tan saludablemente y recibió una respuesta completamente inesperada que la dejó sin palabras.

La pareja compartía detalles de su relación. Foto: Instagram @aislinnderbez

Esto respondió Mauricio

Mauricio Ochmann, al ser cuestionada la razón de su inusual lugar de comida, respondió muy serio que había llegado a las 10 de la noche de trabajar para encontrarse con la sorpresa de que "su mujer" no le tenía preparada la cena. Aunque esto provocó la risa de Aislinn, el semblante del actor estaba completamente serio y dijo que hacía lo que podía. Después de solicitarle a la actriz que dejara de grabarlo, Aislinn le respondió "no seas hablador, Mauricio".

Noticias Relacionadas Aislinn Derbez: La actriz se va de viaje con su nuevo romance

La creadora de contenido argumentó que había chiles rellenos, sopa de fideo, frijoles, lentejas y "muchas cosas deliciosas" en el refrigerador. Acto seguido abrió el electrodoméstico y enfocó una gran cantidad de tuppers que se encontraban llenos de comida para evidenciar a Mauricio a lo que él solo respondió a la cámara que sí, era cierto que había comida en el refri, pero que Aislinn no le servía el plato ni le calentaba la cena.

aar