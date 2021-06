Esto respondió Eiza González a quienes la consideran como "la nueva Salma Hayek" | VIDEO

Eiza González se ha convertido en una de las actrices mexicanas del momento. Hace poco se convirtió en la más taquillera de Hollywood en 2021, superando a famosas como Margot Robbie y Brie Larson. En este contexto, la crítica especializada se ha referido a ella como "la nueva Salma Hayek".

En más de una ocasión, la estrella de 31 años ha sido comparada con la actriz de 54 años, pues ambas nacieron en México y viajaron a Estados Unidos para poner en alto el nombre de nuestro país en el séptimo arte. Esto es lo que opina Eiza González al respecto.

¿Qué siente Eizá González al ser considerada como "la nueva Salma Hayek"?

Durante una entrevista con el programa matutino Hoy, Eiza González, quien en 2020 participó en la película de Netflix Descuida, yo te cuido (I Care a Lot) y este año en Godzilla vs. Kong, fue cuestionada sobre qué piensa de quienes la comparan con la famosa artista originaria de Coatzacoalcos (Veracruz), Salma Hayek.

"¡Ay! Muchas gracias. Digo, yo trato lo mejor, ¿sabes? Es difícil, es una carrera compleja y hay muchas cosas que tal vez mucha gente no ve y nunca sabe, pero uno trata de mantenerse positivo, de hacer proyectos que te motivan y que realmente, como artista tú conectas. Eso es lo único que tú puedes hacer".

Su debut en doblaje

En la misma charla, la joven habló sobre su debut en doblaje en la cinta Spirit: el indomable, en donde interpreta a Milagro Navarro, madre del protagonista de la película animada y en la que también prestan sus voces los integrantes de la familia Rubín Legarreta (Andrea Legarreta, Erik Rubín, Mía y Nina Rubín).

"Es increíble, porque hacer animación es completamente distinto a hacer películas. Es probarte como actor y jugar a ser un niño otra vez. Lo que puedes lograr conectando con tu voz y con tus emociones es algo súper especial y poder conectar con niños es muy importante para mí. Es la mejor audiencia que hay", expresó.

¿Qué sigue para Eiza González?

Hace unos días, la mexicana confirmó su participación en la próxima película estadounidense Wolf Country, que versará sobre una joven diputada que fue rechazada por toda su comunidad luego de descubrir que trafican drogas y que el policía de la localidad, quien también es su padre, está involucrado.

Hasta el momento, se sabe que Eiza será la protagonista, pero aún no hay opciones para el actor que interpretará al padre de la joven diputada. En su momento, González dijo que, tras leer el guión, no pensó dos veces en aceptar el papel, pues señaló que le pareció increíble la trama y aunque se trata de un personaje difícil, la estrella está lista para hacerlo.

Además, en una entrevista reciente habló sobre su amor por el reggaetón, admitiendo que le gustaría incursionar en dicho género algún día. "Me encantaría ser reguetonera. Me encanta el reggaetón, lo amo. Definitivamente me encanta cantar e inicié mi carrera cantando", reveló Eiza.

CAR