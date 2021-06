Él es Paul Rabil, la nueva CONQUISTA de Eiza González | FOTOS

Recientemente se dio a conocer que Eiza González tiene una nueva conquista luego de que se filtraron algunas imágenes donde aparecen junto a un hombre, quien fue identificado como Paul Rabil, un joven atleta de 35años.

El joven deportista nació en Gaithersburg, Maryland en Estados Unidos un diciembre de 1985 y comenzó a jugar desde que tenía 12 años, así que desde corta edad fue reconocido por sus grandes habilidades en el deporte.

Además, el estadounidense juega lacrosse, un juego que consiste en dos equipos con alrededor de 10 jugadores que compiten por anotar un punto depositando una pelota en la red de los contrincantes.

A su vez, el deportista estuvo casado con la influencer fitness Kelly Berger, pero ambos se divorciaron en el 2017.

Cabe señalar que este deporte se juega con un palo largo que tiene una red al final, el cual es denominado stick y con esta se busca anotar goles con una pelota.

De acuerdo con Page Six, una fuente anónima reveló que ambos eran pareja y ya han estado saliendo por un tiempo.

Asimismo, en redes sociales se han filtrado diversas fotografías de ambos saliendo a diversos lugares, muy juntos.

Por otro lado, ambos interactúan en redes sociales, pues en la foto donde Eiza contó que protagonizaría un nuevo filme, él la felicito y escribió que estaba muy feliz por ella.

📸 Eiza Gonzalez out for dinner in Venice Beach with Paul Rabil (June 9th, 2021) pic.twitter.com/4IVHb5auAE — Updates Eiza González (@updateseizag) June 10, 2021