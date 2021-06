Kylie Minogue lanza versión de "Marry the Night", de Lady Gaga

Al parecer dos grandes celebridades del pop encendieron el caldero para cocinar, lo que pareciera ser una colaboración juntas. Aunque no lo dejaron claro, eso es lo que especulan los fans de Lady Gaga y Kylie Minogue, quienes además son símbolos de la comunidad LGBTTTIQ+ que celebra en junio su mes.

Todo comenzó con una simple pregunta que le hizo la también compositora de origen australiano a través de su cuenta de Twitter a la intérprete de "Bad romance", "Poker Face" y "Rain on me":

"Hey @ladygaga 💜 what are you doing tonight? 🌙 (Hola @ladygaga 💜 ¿qué vas a hacer esta noche?)", escribió la cantante arrobando a la neoyorquina.

Pero eso no fue todo, el mensaje iba acompañado por un video de corta duración donde se puede ver a Kylie tapando su rostro con la tela de lo que parece ser un vestido algo excéntrico, como los que suele utilizar Gaga.

¿Cuál fue la respuesta de Lady Gaga?

La respuesta de Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de Lady Gaga, fue muy breve; sólo se valió de tres emojis en forma de Luna. Cabe destacar que este tipo de respuestas no son al azar (muchas veces sí), pues podría tener un significado oculto que después terminarán desvelando las cantantes.

¿Qué es lo que pasa en realidad?

Resulta que Kylie Minogue en realidad le hizo un cover a la canción "Marry the Night" de Gaga, la cual aparecerá en un disco que será lanzado el próximo 25 de junio y este es el primer sencillo.

En dicha producción diversos artistas aliados de la comunidad LGBTTTIQ+ realizarán sus versiones del disco "Born this way", que cumple 10 años este 2021 y del cual se desprenden melodías como: "Government Hooker", "Hair", "Bad Kids" y "Heavy Metal Lover" entre otras

Kylie Minogue y su admiración por Lady Gaga

A finales del caótico año 2020, Kylie Minogue le concedió una entrevista a la revista Elle, donde entre varias cosas, confesó que le gustaría tener una colaboración con Lady Gaga, entre otras celebridades como Miley Cyrus y Dua Lipa.

"Se podría decir que cualquiera de las mejores chicas en este momento: Dua definitivamente se lo está pasando genial. Lady Gaga. Amo a Miley. Admiro a muchas de estas mujeres", expresó entonces para la publicación.

Sin embargo, sobre Lady Gaga dijo que es una de sus mayores inspiraciones por su audacia y potencia en el escenario.

