Lady Gaga coolabora con marca de lujo para lanzar una increíble colección de Pride | FOTOS

Este mes de junio, la cantante estadounidense Lady Gaga ha hecho una colaboración con la lujosa marca italiana Versace para lanzar una colección que celebra al orgullo LGBT+ y 10 años de "Born This Way".

Nueva colección de Pride

La estrella pop lanzó una boina de color negro que tiene el logotipo de la marca en colores de la bandera gay, además, dice "Born This Way" con letras blancas.

A su vez, habrá una playera unisex de color blanco y negro con el mismo logo en colores y el nombre del disco de Gaga en blanco, pero ambos serán edición limitada, por lo que si deseas adquirirlos será mejor que te apures.

Por su parte, la diseñadora Donatella Versace se mostró sumamente emocionada de colaborar con Lady Gaga y se sumó a la celebración del mes del orgullo LGBT+, además, felicitó a la artista por la década de su disco "Born This Way".

Replica de la chamarra de Lady Gaga

La celebración no terminará solamente con la colección especial, pues Versace también lanzará una replica exacta de la chamarra que diseñaron especialmente para Lady Gaga en su tour "Born This Way Ball", pero solamente será una pieza y será subastada para que las ganancias se vayan a la fundación conocida como "BTW Fundation", la cual pertenece a Gaga y se preocupa por la salud mental.

Mientras tanto, la intérprete de "Aplause" agradeció a la famosa diseñadora por su apoyo y se mostró muy emocionada por su nueva colección que celebra el mes del orgullo en su cuenta de Instagram, pues subió un video modelando la playera y la boina y aparece muy guapa y sonriente.

Cabe señalar que hace unas semanas el álbum "Born This Way" celebró una década desde su lanzamiento y Lady Gaga no ha parado de festejar con nuevas sorpresas para sus seguidores, pues posiblemente lance una nueva edición de este disco, pero las canciones serán interpretadas por artistas LGBT+-

Con información de Elle y redes sociales

PAL