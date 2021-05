Tras sufrir abuso sexual, Lady Gaga habla sobre el brote psicótico que padeció

Hace unos días, la cantante y actriz estadounidense Lady Gaga abrió su corazón y contó sobre un duro episodio de su vida al revelar que a los 19 años fue violada y quedó embarazada.

Tras el estreno de la serie de Oprah Winfrey y el príncipe Harry “The me you can't see” a través de Apple+, la famosa estrella pop habló sobre el brote psicótico que vivió luego de haber sufrido abuso sexual y mientras contaba al respecto rompió en llanto.

Brote psicótico

Gaga mencionó que en ese entonces comenzaba su carrera musical cuando un productor le pidió que se quitara la ropa, pero ella se negó y prefirió irse, sin embargo, fue amenazada y le dijeron que quemarían toda su música y “no se detuvieron”, agregó.

Además, Stefani Germanotta, nombre real de la artista, contó que fue diagnosticada con trastorno por estrés postraumático años más tarde, esto luego de acudir al hospital por un dolor crónico.

La cantante señaló que durante aquellos días sintió un “dolor total” y se quedó entumecida, más tarde estuvo enferma durante semanas y luego se dio cuenta que era el mismo dolor que tuvo cuando fue violada, pues aseguró que los cuerpos “recuerdan”.

Podría recaer en el brote psicótico

Por otro lado, Gaga confesó que le ha costado recuperarse y que durante mucho tiempo no fue la misma, además, podría recaer en cualquier momento, por esa razón sigue cuidando de su salud mental.

Sin embargo, la famosa dijo que no piensa decir quién fue el productor que abusó de ella, ya que no quiere volver a verlo o enfrentarse a él aunque entiende que es bueno realizar las denuncias, pidió comprensión en ese aspecto.

Cabe señalar que hace algunos años, en el 2014, la intérprete de “Born This Way” contó sobre el abuso que vivió, pero esta fue la primera vez que contó detalles al respecto.

Con información de Cosmopolitan

