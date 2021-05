Lady Gaga revela que quedó embarazada después de una agresión sexual de un productor

Lady Gaga volvió a abordar el tema de sus agresiones sexuales ahora durante la nueva serie de Oprah y el príncipe Harry, que lleva por título "The me you can't see".

La cantante estuvo presente en el programa de estreno de la nueva producción que se transmite por Apple TV+. El capítulo se transmitirá el próximo 21 de mayo y se enfoca a presentar testimonios de salud mental.

Buscó tratamiento

La intérprete de "Born this way" declaró que se dio cuenta de que estaba embarazada después de que tuvo relaciones sexuales no consensuales con un productor cuando tenía 19 años. Al momento de estar de estar con el productor, este le pidió que se quitara la ropa ante la negativa de la cantante.

La artista se dio cuenta de ello después de que acudió al hospital en busca de tratamiento para el dolor, después haber sido abusada, por lo que afirmó que la sensación de esta molestia es un entumecimiento y se dio cuenta que era el mismo dolor que cuando resultó embarazada por parte de este productor.

Se reserva el nombre

Recordó que el sujeto abuso de ella en una de las esquinas de la casa de sus padres, pues al momento vomitó y se sentía enferma por lo que hizo el productor. Para encarar al dolor, se refugió en el estudio, donde pasó una gran cantidad de tiempo.

Durante su aparición en "The me you can't see", Lady Gaga se reservó el nombre del productor debido a que no pretende tener contacto con él. Al mismo tiempo que señaló que la industria del entretenimiento es muy corrosiva al grado de que tuvo un ataque psicótico.

Con información de medios.

rcb