Pepe Aguilar estrena CANCIÓN romántica ¿Le copia ritmo a Ángela Aguilar?

José Antonio Aguilar, mejor conocido como Pepe Aguilar, nuevamente regresa vestido de charro, e interpretando el género que ha estado en su sangre, la música regional mexicana, compartiendo un nuevo sencillo que estrenó a través de su canal de YouTube, y plataformas de música por streaming.

Acumulando éxitos

Se trata del video musical que acaba de publicar, "Traigo Ganas", el cual, hace unos días, tanto él como su hija, Ángela Aguilar, quien cabe señalar se ha posicionado muy bien en este género, compartieron un adelanto de lo que sería este nuevo sencillo, el cual, podríamos decir que suena muy similar al estilo de su hija, ya que recordemos que hace seis años que Pepe no lanzaba un tema inédito.

A menos pocas horas de su estreno, la canción ya acumula más de 38 mil reproducciones en Youtube, más de seis mil "me gusta" y varios comentarios en el que felicitan al cantante de 52 años.

"Traigo ganas de tomar y que alguien me pueda domar porque ya me tienen harto las cantinas", así se escuha el coro de la nueva canción del cantautor mexicano.

¿De qué habla la canción?

En esta canción aparece una mujer de vestido rojo claro, caminando entre mariachis dirigiéndose hacia una cantina caminando por la calles de la ciudad, mientras Pepe siempre se aparece en el camino de la joven, ya sea en los balcones o saliendo de alguna tienda, interpretando esta canción -metafóricamente- a la dama.

Y por su puesto, lo típico, cantarle al amor, especialmente a los que no se han dado una oportunidad en él, o para los que ya no se cerraron esa oportunidad, sin embargo, no está de más volver a intentar un romance, eso sí, siempre lleno de fiesta y alegría. Conoce este nuevo tema de Pepe Aguilar:

Por otra parte, cabe recordar que Pepe Aguilar junto a sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar, volverán este año con un show renovado de "Jaripeo Sin Fronteras", alrededor del territorio estadounidense.

DRV