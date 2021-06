Celia Lora presume extensiones pero olvida ponerse ropa debajo del abrigo

Celia Lora es conocida en el medio artístico desde que era una niña, pues es hija del famoso cantante de El Tri, Alex Lora, y su esposa Chela Lora. Y aunque siendo más joven confesó que no deseaba seguir los pasos de su padre en los escenarios, sí se ha convertido en una importante influencer en redes, mostrando candentes fotos en las que posa con poca ropa.

Lora tuvo una polémica aparición en el reality show "Lucky Ladies" donde compartió pantalla con las esposas de varios artistas como Esmeralda Palacios, Marichelo Puente y Haydee Hoffman. Pero luego de tres temporadas el programa terminó, al igual la relación con sus compañeras, pues no acabaron en buenos términos.

Además de sus apariciones en televisión, Celia poso en el año 2011 para la revista Playboy , portada que le abrió las puertas a nuevas oportunidades laborales. Recientemente ganó gran fama al formar parte del elenco del programa Acapulco Shore, transmitido por MTV.

La influencer compartió su cambio de look en redes. Foto: Especial

Celia olvida ponerse ropa debajo del abrigo

La influencer y playmate se ha convertido en una de las famosas más seguida en Instagram, donde cuenta con 9.9 millones de fans, y desde la que comparte una gran cantidad de fotos y videos con diversos aspectos de su vida, como sus viajes y cambios de look.

Hace unos días, Celia, quien tiene 37 años, publicó en su perfil de la red social un video en el que presume su más reciente cambio de look, pues se dejo ver con nuevas extensiones, pero parece que la guapa hija de Alex Lora olvido ponerse algo debajo de su abrigo de piel, pues se lució sin ropa debajo.

Aunque no es la primera vez que la influencer posa en sus redes sociales con un atrevido look, sin duda encendió Instagram con su clip, el cual dura unos segundos y hasta el momento ha generado casi 90 mil "me gusta", aunque para evitar mayores polémicas la integrante de Acapulco Shore ha decidido desactivar los comentarios de sus publicaciones.

