¿Se cancela? Bioserie de OV7 peligra debido a que integrante no quiere ceder derechos de su imagen

Con el reciente auge de las boiseries de diferentes artistas y agrupaciones, donde suelen mostrarse desde otra perspectiva pasajes privados de su vida o escándalos; uno de los proyectos más esperados por miles de fans es la que se plantea sea realizada sobre una de las agrupaciones más populares, polémicas y queridas por el público noventero, nos referimos a OV7.

Si bien la realización de la serie ya ha sido confirmada e incluso se dio a conocer que Eva Longoria sería la productora del proyecto, ahora ha salido a la luz que la realización de la producción está en riesgo debido a que uno de los integrantes de la agrupación no estaría de acuerdo con la serie.

¿Quién no quiere ceder sus derechos?

Sería Kalimba quien no está de acuerdo con crear una serie basada en OV7 y sus integrantes, motivo por el que se estaría negando a ceder los derechos de su imagen, generando así la decepción de muchos fans que ahora ven en peligro la realización de la serie.

Recientemente al ser abordado por medios de comunicación quienes le cuestionaron su opinión sobre el proyecto, Kalimba sorprendió al revelar que aparentemente él no ha sido informado plenamente del proyecto, pues no cuenta con la información suficiente al respecto, lo que lo estaría motivando a no permitir que usen su imagen.

Por su parte sus ex compañeros de agrupación, Mariana Ochoa y Óscar Schwebel, confirmaron que sí habrá una serie enfocada a la agrupación y sus integrantes, pero Kalimba ha dicho no tener conocimiento del proyecto, mientras se encuentra trabajando en Estados Unidos.

“Ahí me mandan mis regalías”

Con un tono algo molesto, el famoso intérprete de “Tocando fondo”, señaló a los medios desconocer los detalles del proyecto, pues nadie le ha comentado nada sobre la realización de la serie.

En ese sentido declaró: “que Dios los bendiga, será una gran serie, Ya ahí me mandan mis regalías”, para luego agregar que le parece incorrecto que no haya sido informado antes, pues aseguró que “no sabía que se iba a hacer la serie”, declaró al programa de TV Azteca Ventaneando.

De este modo Kalimba señaló como la principal razón de su negativa, el hecho de que desconoce que tipo de serie se realizara, sin embargo, no descartó el poder llegar a un acuerdo siempre y cuando se discutan los términos, además de que se dijo confiado de que prevalezca la unión y el profesionalismo de los integrantes de OV7 pues siempre han sido muy leales entre ellos, concluyó.

SSB