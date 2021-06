¿Por qué BTS, Lady Gaga y Justin Bierber fueron censurados de Friends: The Reunion en China?

Este jueves HBO Max liberó 'Friends: The Reunion', un programa especial en el que junto otra vez a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schimmer, quienes forman parte del elenco principal. Además de que tuvo participaciones especiales de diferentes artistas.

A pesar de tener mucho público alrededor del mundo, el gobierno de China decidió eliminar algunas partes de la transmisión especial. En específico retiró las partes de BTS, Lady Gaga y Justin Bierber, generando controversia entre los fanáticos de estos artistas y de la serie de los 90.

¿Por qué eliminaron la participación de BTS?

Durante el episodio, BTS fue presentado como "La mejor boy band del planeta" y RM, líder de la banda, manifestó lo importante que fue la serie para su aprendizaje del idioma inglés.

“Mi mamá me compró los DVD de la serie cuando estaba en la escuela primaria. Friends contribuyó mucho a mi aprendizaje de inglés, realmente me enseñaron cosas de la vida y la verdadera amistad”, dijo Namjoon. Sin embargo, esta corta participación no la pudieron ver el ARMY de China, debido a que eliminaron la aparición de la banda de k-pop.

La razón es porque el gobierno chino y surcoreano tienen varias tenciones y BTS al aceptar el premio James A. Van Fleet, el cual celebra los lazos entre Estados Unidos y Corea del Sur, molestó a Beijing.

BTS tuvo una participación muy corta en la reunión de Friends

Lady Gaga es persona non grata en China

En 2016, Lady Gaga visitó al Dalai Lama, algo que provocó la enemistad con la nación Asiática, pues cualquier persona que tiene contacto con el líder tibetano se convierte en persona non grata para el imperio. Por esta razón, la parte en la que aparece la actriz y cantante fue eliminada.

Justin Bieber fue censurado por esta razón

Los problemas de Justin Bieber y el gobierno Chino tienen varios años, pues desde 2013, cuando visitó la Gran Muralla desató controversia al hacer que los guardaespaldas lo llevaron a hombros, algo que consideraron una falta de respeto. Además, en 2014 visitó el santuario japonés de Yasukuni, que homenajea a las fuerzas niponas que lucharon contra China y Corea.

mfa