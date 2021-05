¿Por qué Britney Spears califica como HIPÓCRITAS documentales sobre su vida?

Britney Spears por fin habló de los documentales no autorizados que se han hecho sobre su vida y los problemas legales que enfrenta actualmente. A pesar de que dijo que se siente halagada, calificó como hipócritas las producciones que se lanzaron este año.

En febrero del 2021, The New York Times lanzó 'Framing Britney', mientras que en días recientes la BBC también reveló su producción titulada 'The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship', en tanto Netflix está realizando su propio documental sobre la intérprete de "Toxic".

La cantante publicó en su cuenta de Instagram un video en el que muestra un baile en diferentes partes de su casa, sin embargo, lo acompañó de un texto amplio en donde se refiere a los recientes reportajes que se han hecho sobre su carrera y vida personal.

"Tantos documentales sobre mí este año con las opiniones de otras personas sobre mi vida... qué puedo decir... ¡¡¡Estoy profundamente halagada!!! Estos documentales son tan hipócritas ... critican a los medios y luego hacen lo mismo. Maldita sea."

Britney Spears fue abusada por su mamá, acusa el padre de la cantante

La intérprete de "Gimme more" reconoció que ha tenido etapas difíciles en la vida, pero insistió en que "ha tenido momentos mucho más increíbles". Además, cuestionó el por qué los medios siguen reviviendo y destacando aquellas vivencias negativas y traumáticas que ha enfrentado.

Finalmente, expuso que actualmente está viviendo un buen año y destacó las pequeñas cosas positivas que le están ocurriendo, como el poner un estanque koi en miniatura en su patio trasero, que aunque parece raro, dijo, es algo que le da mucha satisfacción.

Noticias Relacionadas Britney Spears agradece a los fans que están "preocupados" por su bienestar

¿Qué está pasando con el caso de Britney Spears?

Desde 2008, Spears permanece bajo el control legal de su padre, Jamie Spears, quien ganó la tutela de la cantante ante un juez, y que hoy los abogados de la ex estrella infantil de Disney buscan arrebatarle.

El abogado de la cantante, Samuel Ingham, informó que la artista desea presentarse ante la Corte Superior de Los Ángeles en una audiencia prevista para el 23 de junio.

Desde el año pasado, explotó en redes sociales '#FreeBritney' (Libertad para Britney), un movimiento que busca apoyar a la intérprete de "Oops!...I did it again", que ha dicho que "no volverá a actuar" hasta que su padre abandone su tutela.

