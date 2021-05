Matthew McConaughey manifiesta su molestia contra las personas que no usan cubrebocas

Matthew McConaughey se mostró un tanto furioso contra las personas que no quieren usar el cubrebocas, pues aseguraron que es algo que les brindará una mayor libertad dentro de poco tiempo.

El actor manifestó públicamente sus intenciones de postularse en el estado de Texas como gobernador durante su aparición en el programa “The Carlos Watson Show”.

McConaughey afirmó que la medida de usa cubrebocas no debería asustar a las personas, ya que no les quita la identidad ni ningún tipo de libertad, como lo han manifestado muchos ciudadanos en todo el mundo y que incluso han llevado a cabo marchas.

"No hay datos que digan que no es algo bueno, no hay datos que digan que es dañino", destacó el ganador del Oscar en un clip de la entrevista publicado en YouTube.

De buscar la candidatura por Texas, el actor de 51 años no ha señalado si se postularía como republicano, demócrata o independiente.

