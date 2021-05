Soy una extensión de su legado: José Joel, hijo de José José lo revela en Signatura con Maryfer Centeno I VIDEO

Conservar el legado musical de su padre, el gran José José no ha sido sencillo y José Joel lo afirma sin titubear, no le molesta ser el hijo de El Príncipe de la Canción, esto y más platicó el cantante con Maryfer Centeno en Signatura.

La firma del hijo de José José, refleja un hombre con un fuerte sentido de la justicia que ha tenido que demostrar que no sólo brilla con luz propia sino tiene un estilo único y en esta entrevista nos muestra ese lado familiar y paternal de un joven que todo lo que tiene hasta hoy le ha costado en esta carrera artística.

"Nazco dentro de una opulencia impresionante, nazco con el éxito de mi padre José José" pero el trabajar nunca ha sido un tema para mí. Se describe un hombre autocrítico, siempre está alerta, es intuitivo.

"Mi formación me ayudó a sobrellevar el divorcio de mis padres (...) los problemas que todos conocemos de él". La herencia que lo cobija le permite a José Joel ser lo que es hasta ahora. José Joel no teme enfrentar los señalamientos, a él no le molesta ser el hijo de José José.

José Joel asegura tener un sentido del humor sarcástico y tiene una carrera establecida "que me da de comer".

Mi familia nunca ha sido de abogados y de pleitos pero hoy toca enfrentar este tema que ya todos conocemos, así lo platica José Joel en entrevista cuando habla de la muerte de su padre que marcó un antes y un después en la música.

José Joel se describe como una persona auténtica, cuando algo no le gusta se los hace ver son su humor sarcástico que posee.

Lo que sucedió con "las saritas" fue algo que no esperaban pero sí entendieron, ellas no ha comprendido que José José era parte de una cultura musical muy importante para un país y eso detonó lo que hoy la familia está atravesando.

