Maribel Guardia, Meryl Streep y otras famosas mayores de 60 años que continúan igual de bellas

El paso del tiempo es inevitable, especialmente cuando eres una figura pública y tus constantes apariciones en la pantalla grande o en los medios de comunicación son una evidencia de tu edad. Sin embargo, estas mujeres nos han demostrado que la edad es solo un número y que la belleza va mucho más allá de lo que podría representar la juventud. Además del talento que poseen y su impresionante trayectoria, estas famosas han logrado posicionarse como algunas de las más bellas de la industria cinematográfica y también como unas de las más queridas por el público a nivel internacional.

Maribel Guardia

Una de las costarricenses más famosas desde que inició su carrera, la actriz de 61 años ha participado en exitosas telenovelas y proyectos de televisión que la han puesto en el ojo público desde que comenzó con su trayectoria como modelo en el certamen Miss Costa Rica, donde ganó la corona y pudo viajar a México para representar a su país en el certamen Miss Universo.

Foto: Twitter @maribelguardia

Meryl Streep

Una de las actrices y cantantes más famosas del cine. Sus actuaciones le han valido 21 nominaciones al premio Oscar, convirtiéndose en la mujer con más candidaturas a estos premios de los que ha salido ganadora en tres ocasiones por sus interpretaciones en: Kramer vs Kramer, La decisión de Sophie y La dama de hierro. Con 71 años, también ha recibido 31 nominaciones al globo de oro.

Foto: Twitter @ElLetrero1

Glenn Close

Descrita como una de las mejores actrices de su generación, la también productora de 74 años ha sido nominada en ocho ocasiones al Premio Oscar. Aunque no ha sido ganadora en ninguna edición de los premios de la Academia, Glenn Glose fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time en 20019.

Foto: Twitter @Fernandologia

Jane Fonda

La actriz de 83 años no solo cuenta con talento para las artes histriónicas, también se ha desempeñado como escritora, editora, activista política y hasta influencer. Con siete nominaciones a los premios Oscar y dos triunfos, Fnda ha sido reconocida como Mejor actriz en 1971 y 1978 por Klute y Coming Home.

Foto: Twitter @Janefonda

Kris Jenner

Una empresaria y personalidad de la televisión de 65 años, tan famosa como su familia, pues estuvo casada con Robert Kardashian y, posteriormente, con Caitlyn Jenner. Desde 2007 tiene un rol protagónico en el reality show Keeping Up with the Kardashians, donde también es productora.

Foto: Twitter @KrisJenner

Helen Mirrer

La inglesa de 75 años es una de las pocas que han ganado los cuatro premios principales de la industria cinematográfica por una sola película. Gracias a su interpretación en The Queen, Mirrer ha sido acreedora a múltiples reconocimientos.

Foto: Twitter @ivan715

Jessica Lange

También ganadora de dos premios Oscar, la actriz de 72 años es considerada una de las actrices más grandes de los años 90 y también una de las más premiadas. Sus actuaciones más importantes fueron en 1994 y 1982 en Blue Sky y Tootsie, respectivamente. Foto: Twitter @ChristineAnnieF

