Game of Thrones: Conoce el segundo spin-off de la serie '10,000 Ships'

Con una historia que se sitúa un milenio antes que la primera temporada de Game of Thrones, HBO comenzará la producción de ’10,000 ships’ que se traduciría en español como ’10,000 barcos’, la cual sería el segundo spin-off que hace la productora de la popular serie.

Para contar esta historia, HBO ya anunció quien será la guionista encargada de esta obra, se trata de Amanda Segel, quien también ha trabajado en títulos como The Good Wife (2010) y Person of Interest (2012-2015).

Esta historia se enfocará en la princesa Nymeria, un personaje que no sale en Game of Thrones, pero cuyo nombre fue reproducido por una importante heroína de la serie.

La productora aclaró que el producto está en vías de realización pero aún no hay fechas definidas, ni para el rodaje ni para el estreno. Este sería el segundo spin-off que anuncian ya más en forma, el primero fue ‘House of Dragon’ que será estrenado en 2020, y que se adentrará en la Casa Targaryen.

Sin embargo, hay otros posibles spin-offs de Game of Thrones en puerta pero que aún no tienen luz verde para comenzar que son 9 Voyages, Flea Bottom y Tales of Dunk & Egg.

¿Qué esperar de 10,000 Ships?

Se espera que la serie siga el viaje realizado por la reina guerrera, la princesa Nymeria, y los miembros supervivientes de los Rhoynar, que viajaron de Essos a Dorne tras su derrota ante el Feudo Franco de Valyria en la Segunda Guerra de las Especias"

¿Quién es Nymeria?

El popular personaje de la guerrera Arya Stark, en Game of Thrones, tiene un lobo huargo al que nombró Nymeria, en honor a la princesa del mismo nombre. La princesa Nymeria. La princesa comandó 10 mil barcos (de ahí el título de la serie) buscando un nuevo hogar y al llegar los incineró para que nadie fuera capaz de irse de esa nueva tierra.

