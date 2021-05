¿Quieres ser parte del universo de Game of Thrones? Hay TRABAJO para cuidar el castillo de los TARGERYEN

Eres un fanático de Game of Thrones y sigues con hay una vacante disponible para cuidar el castillo St Michael’s Mount, en el cual se filmaron escenas de la casa de los Targaryen. La oferta es para ser custodio de este castillo, uno de los más icónicos en Reino Unido, ubicado en la costa de Marazion en el condado de Cornwall. Además, será una locación de House of the Dragon, la precuela de GoT, por lo que podrías ver la acción de cerca.

Estas son las tareas que tendrías que realizar de salir seleccionado:

Vivir en el castillo y hacerse responsable de la seguridad del castillo y todo lo que contenga.

Realizar las tareas diarias para mantener el castillo.

Atender a la familia St Aubyn (miembros de la realeza).

Dormir, al menos, cinco noches en el castillo.

Estar disponible para cualquier necesidad en temas de seguridad y emergencias.

Activar todos los días la alarma del castillo.

Estar dispuestos a hacer labores como colgar cuadros y mover muebles.

Investigar sobre la colección de arte de la familia. Entre otras.

En la publicación de la vacante no se especificó el salario, pero debe ser alto para todos los requerimientos que hacen. Eso sí, si te mareas rápido quedas descartado, porque específicamente solicitan a alguien que no sufra de mareos, pues la única forma de acceder y salir del castillo es en un bote.

Tendrás vistas espectaculares. Foto: Especial.

El castillo es un verdadero tesoro de la arquitectura en Reino Unido, y su importancia es tal, que es comparado con el Monte Saint-Michel en Francia (Normandía). La primera edificación de esta isla se construyó en 1135.

Podrías ver de cerca House of the Dragon

Hace un año HBO anunció que trabajaría en distintas producciones relacionadas al universo de Game of Thrones después de su final (mayo de 2019). Luego, se anunció una precuela para contar el origen de la Casa de los Targaryen bajo el título de House of the Dragon, la historia estará basada en Fire & Blood de George R.R. Martin.

La historia estará ambientada 300 años antes de los eventos de Game of Thrones, y su elenco está conformado por Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen; Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen; Olivia Cooke como Alicent Hightower; Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen; Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon o The Sea Snake; Eve Best como la princesa Rhaenys Velaryon; Rhys Ifans como Otto Hightower; Sonoya Mizuno como Mysaria; Fabien Frankel como Ser Criston Cole.

msb