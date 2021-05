Ésta serie de NETFLIX costó 10 millones de dólares por episodio, quiso competir con GOT pero fracasó rotundamente

En el mundo del entretenimiento las series son las reinas del contenido, pues cuando se junta un buen guion con una buena dirección, el resultado es el éxito y muchas ganancias económicas para la compañía que hay detrás, puede ser Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Hulu, entre otras.

Una de las producciones que más conquistaron al público en tiempos recientes fue Game Of Thrones, de HBO, que a lo largo de sus ocho temporadas, se convirtió en un fenómeno a nivel mundial y rompió los récords de audiencia. De tal modo, los competidores pusieron manos a la obra y trataron crear alguna competencia al éxito basado en los textos de George R. R. Martin, sin embargo, en el caso de la serie de la que hablaremos a continuación, el objetivo no se cumplió.

Serie de Netflix que costó 10 millones de dólares

Se trata de Marco Polo de 2014, la cual duró únicamente dos temporadas con 20 episodios en total, el motivo de su cancelación fue su altísimo costo de 10 millones de dólares en cada capítulo y la poca aceptación que tuvo en el público, pues aunque se trataba de contar la historia del famoso viajero bajo el mando de Kublai Kan, quinto kan del Imperio mongol y fundador de la dinastía Yuan en China, a la audiencia no le terminó de convencer.

Lorenzo Richelmy fue el actor que le dio vida al mercader italiano Marco Polo, mientras Benedict Wong encarnó a Kublai Kan. El despliegue de producción y escenarios para poder recrear los ambientes significaron un derroche de recursos que no hubiesen importado si Marco Polo llegase al éxito, pero no ocurrió y ni por un momento pudo hacerle alguna competencia a la legendaria Game Of Thrones.

En realidad la serie no es mala y si quieres verla está disponible en Netflix, si te gustan los maratones, puedes verla en un fin de semana y ya tú serás quien juzgue cuál fue el motivo por el que la apuesta de la empresa con sede en Los Gatos, California "no pegó".

