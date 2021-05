Este sí es el GALÁN oficial de la Miss Universo ANDREA MEZA: FOTOS

Con la corona de Miss Universo que ostenta hoy en día Andrea Meza, se ha comenzado a hablar de sus posibles relaciones amorosas. Pero, la realidad, es que el único hombre que hoy en día causa interés genuino en la representante nacida en Chihuahua es uno y responde al nombre de Ryan Antonio.

Sí, de esta forma, se zanja por completo la posibilidad que Andrea haya tenido una relación con su amigo Jorge Saenz, a quien conoce desde hace años y es muy cercano a su familia, incluso para situaciones laborales como la sesión de fotos que compartieron y donde ella usó un vestido de novia.

¿Quién es Ryan Antonio, el nuevo galán de Andrea Meza?

Ryan Antonio es un joven que ha llamado la atención por su capacidad de hacer reír a través de sus redes sociales, específicamente, lo que logra en TikTok. Como buen tiktokero, Ryan suma a esto su buena presencia física, algo que en definitiva ha atraído la mirada de Andrea Meza.

Con su vida en Florida, a Ryan se le encuentra en sus redes sociales como @YoRyanAntonio. En el caso de Instagram, ya cuenta con más de 235 mil seguidores.

Ryan apoyó a Andrea en Miss Universo

En días pasados, específicamente en el fin de semana de Miss Universo, Ryan Antonio concretó algunos compromisos laborales en la sede del evento, situación que le ayudó también a apoyar más de cerca a la ganadora del certamen.

Como se puede ver en las imágenes, Ryan condujo algunos segmentos para una cadena de televisión, además de que no dudó en tomar la bandera de México y así dar toda su buena vibra a Andrea.

Coqueteo entre Andrea Meza y Ryan Antonio

Para aumentar más la cercanía entre ambos, este jueves el mismo Ryan compartió en sus redes sociales una imagen a lado de Andrea. misma que estuvo acompañada de algunos comentarios entre ambos.

"Está bien, pero la próxima vez, me pondré la corona @andreamezamx", indicó Ryan en su posteo, sumado a "relájense, no tiene zapatos" en referencia a que la altura de ambos era casi la misma.

Ante esta broma, Andrea no dudó en abundar la misma y señalar: "A veces siento que esa es la única razón por la que me hablas jajaja Me encanta esta foto", en referencia que él sólo la busca por ponerse su corona. El final, en definitiva, mostró algo más que una amistad con su nuevo galán.

Y es que en los posteos recientes, ya se ha notado que Andrea le escribe o reacciona a lo que Ryan Antonio publica.

Para culminar, cabe decir que Paulina Ruiz, una de las mejores amigas de Andrea Meza, también sigue en instagram al joven. Así que, si tiene cola de pato, camina como pato y hace como pato, pues es un pato.

MAAZ