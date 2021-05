Andrea Meza, ¿hija de Ana Gabriel? Miss Universo es idéntica a la cantante: Fotos

Andrea Meza se convirtió este jueves en tendencia en redes sociales y no fue por alguna información nueva referente a su coronación como Miss Universo sino porque los internautas se dieron a la tarea de buscar en internet alguna relación existente entre ella y la cantante Ana Gabriel, basándose en el gran parecido físico que, argumentaron, existe entre ambas.

Fue en Google Trends en donde aparecieron los nombres de ambos personajes como lo más buscado, y es que de acuerdo con los usuarios de las redes sociales, existe un vínculo familiar entre Ana Gabriel y Andrea Meza, y para comprobarlo se dieron al atarea de indagar más sobre ellas.

Pero ¿de dónde surgió este rumor que creció como la espuma en tan solo unos horas? Esta teoría, la cual se originó como una hipótesis sin fundamento en redes, inició tras la publicación de un video, compartido en un canal de YouTube, en donde se afirmaba que la Miss Universo 2021 era hija biológica de Ana Gabriel debido a su parecido físico, algo que evidentemente es completamente falso. Recordemos que Meza es originaria de Chihuahua y la cantante mexicana de Guamúchil, Sinaloa.

Una teoría completamente falsa

En la grabación, compartido en la popular plataforma de videos, una voz en off asegura que ha sido la misma Andrea Meza quien habría confesado que fue criada por una familia en Chihuahua, pero que, no obstante, ellos no eran sus padres biológicos, sino la cantante Ana Gabriel.

“Yo fui adoptada por una familia amorosa y hermosa de Chihuahua pero quienes me dieron la vida son personas a quienes he visto solamente dos veces en mi existencia y respeto profundamente. Sí, mi madre biológica es la cantante Ana Gabriel con quien de ello, tengo mucho parecido físico y estoy consciente de ello,” se escucha en el video citar unas supuestas declaraciones de la ahora Miss Universo.

De acuerdo con el video, compartido por el canal de YouTube “Suavesuave”, Andrea Meza no le guarda rencor a la cantante ni a su padre biológico, de quien “no diré detalles de él, porque a ese hombre lo he visto muy poco. Te puedo decir que mi familia son los Meza de Chihuahua, a ellos los quiero, idolatro y amo, son mi adoración, pero la mujer que me dio al vida es Ana Gabriel, y no quiero hablar del tema”, presuntamente habría declarado la joven.

“Suavesuave” no es un canal autentificado por lo que toda la información dada a conocer en este video de YouTube es completamente falsa, sin embargo esto no fue suficiente para provocar una polémica generalizada entre los internautas, quienes convencidos de que esta información era verídica se dieron a la tarea de investigar y ahondar más en el tema, lo que terminó por convertirlo en tendencia.

La mamá de Andrea Meza

La mamá de Andrea Meza se llama Alma Carmona y se encuentra en estos momentos pasando por un estado de salud delicado ya uq ele fue detectado un tumor, tal como la misma la Miss Universo 2021 reveló recientemente durante una entrevista para el programa Venga la Alegría:

“Fue difícil porque el día que supe que no iba a venir era el día que ella se suponía que llegaba aquí a Florida, entonces mi papá puso en el grupo de la familia ‘En camino’ y yo dije: ‘Ok, despegando todos juntos’ y en otro grupo de WhatsApp me di cuenta que mamá se había quedado en casa y yo dije: ‘¿Qué está pasando?, no me quisieron decir porque no querían distraerme'”. Fue al finalizar el certamen de belleza que Andrea Meza fue informada sobre el estado e salud de su mamá.

