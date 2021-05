Andrea Meza recibe fuertes críticas y la tachan de egocéntrica tras ganar Miss Universo 2021

El triunfo de Andrea Meza en Miss Universo 2021 ha sido aplaudido por muchos mexicanos, sin embargo, también a recibido fuertes críticas sobre algunos de sus comentarios y publicaciones en redes sociales, por lo que ha sido tachada de egocéntrica.

La mexicana de 26 años se coronó como la ganadora del importante certamen de belleza, algo que no sólo trajo triunfo y crecimiento profesional a la originaria de Chihuahua, pues también obtuvo una lluvia de críticas por sus declaraciones y reacción luego de haberse coronado como la mujer más bella del mundo.

Su más reciente publicación en redes sociales ha dado mucho de qué hablar y ganó decenas de comentarios negativos, pues mexicanos se hicieron presentes para señalar que el sueño de Andrea Meza no es el que comparten todos en el país.

En la fotografía se puede ver a Andrea Meza con el vestido de noche que desfiló y que, se ha señalado, le habría dado el punto para coronarse como triunfadora; también luce por lo alto la corona y banda de Miss Universo, la postal la acompañó con el mensaje “mi sueño y el de todos los mexicanos se cumplió”.

Andrea Meza es Miss Universo 2021. Foto: Instagram

Andrea Meza tachada de egocéntrica

Los comentarios en la fotografía no se hicieron esperar, aunque ha recibido felicitaciones y no todos son negativos, los que dominaron fueron aquellos en los que destacan que el sueño de coronarse triunfadora en Miss Universo 2021 no es el que comparten todos los mexicanos.

“Que comentario tan egocéntrico”, “A mí no me incluyas” y “ Ese es tu sueño, no el de todos”, fueron algunos de los comentarios que se realizaron en la fotografía entre otros que destacaban el sueño de los mexicanos que está alejado de las pasarelas.

“Mi sueño es el de los mexicanos y mexicanas, no estereotipos superficiales” y “Mi sueño es tener un mejor país día con día, sin desigualdad, racismo, discriminación, pobreza, donde haya igualad y oportunidades para todos”, fueron estos algunos de los comentarios que contradijeron el mensaje de Meza.

Mi sueño y el de todos los Mexicanos uD83CuDDF2uD83CuDDFD se cumplió. #MissUniverse pic.twitter.com/Jx0EdJpKvd — Andrea Meza (@andreamezamxu) May 17, 2021

cvg