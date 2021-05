Hijo de Vicente Fernández esta DESAPARECIDO, piden que regrese

Vicente Fernández Jr. está en el ojo del huracán pues el hijo mayor de “El Charro de Huentitán” se encuentra desaparecido y su novia Mariana González está desesperada por saber algo de él pues la bella mujer asegura que desde hace más de 15 días no habla con su novio.

Fue el pasado 12 de abril cuando se vio la última publicación del “mayor de los potrillos” como también es conocido Vicente Fernández Jr. desde entonces no se ha sabido nada de él, no se ha presentado en eventos políticos, ni con su familia y no ha tenido contacto con su novia Mariana González.

¿Dónde está Vicente Jr.?

De acuerdo con la revista TVyNovelas, corresponsales de dicha publicación acudieron a la casa del hijo mayor de Vicente Fernández pero personal de seguridad no le dieron acceso, además también aseguran que han intentado hablar a su celular pero este se encuentra apagado.

Hace unos días te dimos a conocer que Jaime García compadre de la Dinastía Fernández aseguró que “El Mayor de los potrillos” se encuentra internado en una clínica de rehabilitación y no precisamente debido a que tenga problemas con el consumo de alcohol o drogas, sino que puede estar teniendo problemas personales.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por nadie de la familia Fernández, razón por la que su novia Mariana se encuentra muy preocupada y aunque la “Kim Kardashian de Tepatitlán” asegura que no han terminado su relación, también dice que no lo ha visto ni hablado con él.

¿Mariana que sabe de Vicente Jr.?

De acuerdo con lo publicado en la revista de espectáculos mencionada arriba, Mariana no sabe dónde está y cuando fue cuestionada sobre el paradero de Vicente Fernández Jr. se limitó a decir que no sabía nada y pidió que contactaran a la familia del también cantante.

Pese a esto, Mariana reveló que han pasado más de 15 días sin que hable con su pareja sentimental y aseguró que no han dado por terminada su relación amorosa y dice que él la quiere y ella a él, pero le pide que regrese.

bmz