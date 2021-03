Vicente Fernández Jr. demuestra su lado romántico; le envía hermoso mensaje a su novia Mariana González

La historia de amor de Mariana González y Vicente Fernández Jr. parece que cada día se hace más fuerte. Y es que luego de cumplir 11 meses como pareja, el hijo mayor de Vicente Fernández le dedicó un romántico mensaje a través de su cuenta de Instagram. En estos meses han viajado juntos, con las familias y han vivido momentos muy lindos en festejos de cumpleaños.

Por eso, Vicente Fernández Jr. le dedicó un mensaje a la Kardashian mexicana. Ahí escribió: Estos once meses has dejado felicidad, amor, paciencia, lecciones y aprendizaje. Has dejado huellas, no cicatrices! escribió el cantante de música ranchera.

La relación entre ambos ha recibido elogios, pero también ha sufrido algunas críticas por la diferencia de edad entre Vicente y Mariana. Dicen que la tapatía hace que "Vicentito” luzca como un Chavorruco al lado de ella.

Vive un gran romance con Mariana González

El cantante se dio a conocer en el mundo de la música con su álbum debut "El mayor de los potrillos", producido por Pedro Ramírez. El material resultó un gran éxito a nivel internacional. Su siguiente álbum salió en 2002, titulado "Vicente Fernández Hijo Con Mariachi" y su fama fue haciéndose más notoria.

En el 2017, Vicente Fernández Jr. contrajo matrimonio con Karina Ortegón, con quien estuvo casada hasta 2020. Tras anunciar su separación, Karina Ortegón impuso una demanda en su contra por violencia, amenazas y acoso, aunque las acusaciones aún no han sido comprobadas.

A mediados del año pasado anunció que comenzó una relación con Mariana González, una empresaria mexicana 19 años menor que él. Y desde ese día ambos han vivido una gran relación en la que lucen muy felices.

