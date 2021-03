Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr. responde a las críticas de Anel Noreña

Pese a las críticas que recibió por parte de Anel Noreña, Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr., aseguró no tener ningún rencor por parte de la exesposa de José José, quien cuestionó su manera de vestir.

La madre de Marisol y José Joel Sosa puso en duda si la también llamada “Kim Kardashian mexicana” es fiel al hijo de "El Charro de Huentitán", a lo cual González dijo verla con admiración.

“Tuve la suerte de ver su serie, y sentí hasta un poquito de compasión porque su vida creo que no fue fácil, creo que mucho de lo que hacemos es por lo que hemos vivido, y creo que no sé si sienta un poquito identificada y no sé qué le afectó de mí”, dijo Mariana en primera instancia.