Vicente Fernández: El día en que hizo COVER de algunos éxitos de José José | VIDEO

A lo largo de su impecable y exitosa trayectoria artística, Vicente Fernández ha explorado diversidad de canciones y baladas de diversos compositores, en las que también trabajó con diferentes compositores y múltiples colaboradores, entre las que destacan duetos con su hijo Alejandro Fernández, "El Potrillo", Tony Bennett y hasta Lucero, sin embargo, también hizo covers del príncipe de la canción.

Don José Rómulo Sosa, el príncipe de la canción ha sido uno de los grandes referentes de la balada romántica y la música popular que ha trascendido idiomas y tiempo, dónde casualmente sigue siendo vigente su carrera y trayectoria musical, a pesar de la polémica que continúa pese a su muerte, protagonizada por sus hijos en los que el testamento y parte de los derechos de su obra artística, sigue en controversia.

Sin embargo, uno de los más apasionados covers de uno de sus grandes éxitos esta a cargo de uno de los más grandes referentes de la música regional mexicana, Don Vicente Fernández, con su distintivo estilo mariachi, algo inédito y digno de recordar, ya que, como todos sabemos, el mariachi le canta al desamor y la nostalgia, por lo que éste cover es de los más exitosos y poco conocidos del charro de Huentitán.

En el álbum titulado Serie de colección 15 grandes con el número 1 Fernández hizo varios covers de éxitos de otras grandes personalidades de la canción, en los que destacan, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, José Luis Perales, Emmanuel entre otros en el que destacan los dos grandes éxitos de José José, como "Me basta", "Preso", "Lo que un día fue no será" y "Amar y querer".

Este álbum Vicente Fernández publicó en 1983 bajo el sello discográfico de CBS. En este disco se incluyen nuevas versiones de canciones clásicas de artistas adaptadas al género Mariachi, el cuál fue nombrado como parte de la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo, publicada en 2012 por Sony Music.

"Me basta" forma parte del álbum "Gracias" de estudio grabado por e José José, el cual fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico Ariola a finales de 1981. Varias de las canciones de este álbum se difundieron en la radio; sin embargo se destacaron, "No puedes mentirme", "Preso", "Ámame", "Pero me hiciste tuyo", "Vamos a darnos tiempo", "Una noche de amor".

Este gran éxito fue escrito por el compositor Rafael Pérez-Botija, el cual también estuvo a cargo de los arreglos musicales del álbum "gracias" participó en los arreglos y dirección en pistas 1, 6, 9; producción y realización.

avh