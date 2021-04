Regina Castro, hija de Angélica Rivera, asombró a sus seguidores con radical cambio de look

Regina Castro, la hija menor de la ex actriz y ex primera dama Angélica Rivera, cada día se vuelve más popular en redes sociales y no deja de sorprender con los outfits que presume en Instagram. Y esta vez no fue la excepción, pues posó con un peinado fuera de lo habitual, sin duda luce hermosa, pero sus seguidores no están acostumbrados a verla así.

Regina cuenta con más de 55 mil seguidores y sus fans siempre le hacen llegar halagos por sus buenas elecciones de moda; suele publicar sus atuendos, pues siempre tiene uno para cada ocasión. Ya sea con elegantes vestidos o mezclilla ellas brillan en cada evento y en cada una de las fotografías que comparten.

Su increíble peinado

La joven de 16 años decidió posar con un peinado de lo más caribeño, muy acorde con los días calurosos que se han registrado, por lo que se volvió tendencia. La imagen cuenta con miles de reacciones y comentarios.

Aún se desconoce cuáles son las aspiraciones de Regina, si se dedicará a ser influencer, modelo o seguirá los pasos de su mamá e incursionará en la actuación. Sólo el tiempo lo dirá.

Sorprendio a sus seguidores. Foto: Instagram.

Su mamá reapareció junto a ella

La actriz Angélica Rivera se alejó hace más de diez años de los reflectores y del medio de espectáculos en general, por lo que ha mantenido un perfil bajo y se ha dejado ver poco. Hace una semana apareció guapa y radiante junto a Regina.

La pandemia de Covid-19 hizo que mamá e hija se separaran, por lo que la fotografía, donde ambas se muestran espectaculares, fue una forma de celebrar su reencuentro, pues a pesar de que cada una de ellas tiene una vida construida en diferentes partes de los Estados Unidos, decidieron reunirse hasta que fuera más seguro.

msb