¡Los mejores papás! Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez presumen TIERNA sorpresa a sus mellizos

Las festividades son el pretexto perfecto para consentir a los niños y pasar con ellos un momento muy ameno. Así lo demostraron Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas, que aprovecharon la celebración de Pascua para sorprender a sus mellizos de una manera única y emotiva.

Ya que la familia no puede salir de casa debido a la pandemia de Covid-19, decidieron salir de la rutina al recibir una visita sumamente especial. La pareja de actores llevó a dos botargas de conejos para sacarle una sonrisa a los gemelos, Máxima y León, quienes cumplieron 5 añitos en diciembre.

"Jorge y yo preparamos la sorpresa a nuestros hijos. Amamos ver sus caritas de sorpresa y emoción que nos contagian con su alegría" contó Elizabeth a través de sus historias de Instagram.

Los niños incluso llevaron un atuendo alusivo a la fecha y se divirtieron a lo grande a lado de sus famosos papás. Como era de esperarse, no pudo faltar la búsqueda de los huevos de Pascua que contenían dulces para deleitar el paladar de los pequeños.

Los fans de la pareja los felicitaron por planear este hermoso detalle para sus hijos, pues es algo que ellos no olvidarán y que tienen un impacto muy positivo en su infancia. Esta festividad no es tan popular en México, pero los actores no quisieron que su familia se perdiera de la diversión.

Elizabeth y Jorge celebrarán este 2021 su décimo aniversario de matrimonio, con lo que confirmarán que tienen una de las relaciones más sólidas y estables del espectáculo.

Cabe destacar que los mellizos se llevan muy bien con los otros hijos de Salinas, Jorge Emilio y Santiago, quienes también son gemelos y ya tienen 16 años de edad. Ellos viven en Perú junto con su mamá, Fátima Boggio, pero conviven con sus hermanos pequeños cuando les es posible.

