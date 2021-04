Alicia Machado confesó haber perseguido a un hombre mientras llevaba una arma

Alicia Machado confesó haber perseguido a un hombre mientras sostenía una arma de fuego. La declaración la hizo en el programa "Hoy", donde los conductores jugaban con ella en una sección llamada "Manotazo".

La actriz se puso nerviosa durante el momento, pero al final dio a conocer lo sucedido, después de que Paul Stanley le preguntará que era lo más grave que haya hecho.

“¡Uy!... ¿lo más loco que he hecho? ¡Ay!, ¿pero lo podré decir en televisión?.. ¿pero no lo van a tomar a mal verdad? Sí me le puse al brinco a un hombre, o sea, con un arma en la mano”.