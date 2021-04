José Eduardo DERBEZ, novia y ex novia protagonizan PELEA en redes sociales

José Eduardo Derbez, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, no para de dar noticias. Esta ocasión, el turno tocó para remover sus sex appeal y mostrar que despierta pasiones en varias mujeres a la vez, Sí, el joven actor y conductor fue el pretexto para que dos féminas se pelearan por él.

Esto sucedió cuando su actual novia, Paola Dalay, respondiera a una provocación de la ex novia, Bárbara Escalante, todo, gestado a través de redes sociales y con la complicidad y escarnio de los seguidores.

Le encantan las pelirrojas

O así quedó claro cuando Paola Dalay, actual pareja de Derbez, presumió en su cuenta de instagram su nuevo look con cabello rojizo, mismo que le va perfecto gracias al tono de piel blanca que tiene.

Ante esto y a pesar de que tanto la ex como la actual no se conocen en persona, los seguidores de Paola Dalay preguntaron a Bárbara, en su cuenta de instagram, sobre qué opinaba del cambio de look que, curiosamente, la hacía lucir similar a Escalante.

Bárbara bromea con ser su modelo a seguir

Con bastante ironía, Bárbara respondió que está cool ser role model de la gente. Este comentario no agradó para nada a Paola Dalay y, en respuesta, señaló que no todo el mundo gira en torno a ella y hasta pidió a su público que dejen las comparaciones.

Vaya caso, José Eduardo Derbez hasta cuando no se lo propone, provoca lios donde no tiene vela en el entierro.

