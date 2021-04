LaVoz Kids 2021: Christian Nodal, ¿quiere adoptar a Randy? Revela que le hizo una propuesta

Randy Ortiz, el ganador de La Voz Kids 2021, reveló en Venga la Alegría que tras ganar el reality show le hizo un propuesta a Christian Nodal, a quien considera su artista favorito. La noche de ayer, tras ser premiado, el niño de 11 años vio cumplido uno de sus sueños; conocer a su ídolo musical y tomarse una foto a su lado.

Este martes, Randy Ortiz asistió al set de Venga la Alegría acompañado de sus papás, y declaró sentirse muy contento luego de haberse llevado el primer lugar de la competencia, además al ser cuestionado sobre cómo se sintió al formar parte del equipo de Belinda, Randy aseguró que es “muy bonito de estar al lado e ella, porque ella tiene mucha experiencia, no se puede explicar, se siente muy bien.”

El ganador del reality, originario de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, también se refirió al momento en que conoció a su ídolo musical, Christian Nodal: “Si me gusta Belinda pero también Christian Nodal; me pude tomar la foto” junto all, declaró un emocionado Randy Ortiz.

Quiere colaborar con Nodal

Randy Ortiz, quien se convirtió en el tercer chihuahuense que consigue entrar al reality show hasta ahora, confesó que desde que entró al programa deseaba ganar y que tenía “fe” en conseguirlo, además reveló uno de sus más grande sueños: “Mi sueño es ser un gran cantante como Christian Nodal y sacar mis discos y mis canciones.”

Por si este objetivo fuera poco, Randy Ortiz también aseguró que desea colaborar con su ídolo, Christian Nodal, y hacer un dueto juntos. Por su parte los papás del joven artista declararon haber sentido muchos nervios y emoción durante la final de La Voz Kids 2021, además de mucho orgullo por su hijo, quien fue el triunfador de la competencia.

La mamá de Randy reveló que su hijo “empezó a hablar y a cantar al mismo tiempo; desde los 3 años comenzó a cantar,” y que en una ocasión tomó clases de canto en su ciudad natal, Cuauhtémoc. Hasta ahora Randy Ortiz es el único integrante de la familia que canta, ya que además tiene otros dos hermanos.

mypr