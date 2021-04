Tú también me pegaste durísimo, casi me partes el cachete; dice Aylin Mujica a Angélica Rivera

Angélica Rivera, Aylin Mujica y Cynthia Klitbo conmocionaron las redes luego de darse a conocer que se reunieron esta semana para conversar como grandes amigas.

Durante el programa Suelta la Sopa, Aylin confesó que, en este encuentro con la ex Primera Dama de México, por primera vez pudieron charlar sobre la fuerte cachetada que recibió de su parte durante las grabaciones de la telenovela “La Dueña” (1994).

“Nunca Angie y yo habíamos hablado de aquella famosa bofetada… me dice, ‘te voy a decir algo, tú también me pegaste duro’, le digo ‘bueno, pero es que tú también me pegaste durísimo, casi me partes el cachete’, relató la cubana en el programa de Telemundo.

Sin embargo, la conductora del programa de espectáculos de Telemundo agregó que la ex de Enrique Peña Nieto se arrepintió de ese momento y así se lo confesó: “me dice ‘pero no te preocupes, porque la vida me cobró una gran factura, después de esa cachetada que yo te di, todas las actrices con las que tenía yo escena con cachetada me sonaron duro’”.

Fue hace algunos años cuando Mujica reveló que su supuesta rivalidad con Angélica surgió a raíz de esa escena y tras descartar alguna diferencia con ella, lo único que sí dijo en aquella ocasión fue que Rivera “le dio una bofetada bien dada”.

Por: Agencia Mex

