La maldición de las Kardashian, ¿es esta la verdadera razón de sus FRACASOS amorosos?

La vida de las hermanas Kardashian-Jenner y su madre, se ha visto afectada por muchas polémicas, especialmente relacionadas con sus romances y su fortuna. Sin embargo, hace años surgió en internet una teoría que asegura que todo se debe a una maldición muy antigua.

El sito Nación Rex explica que, según esta historia comenzó en Armenia, con los antepasados de la familia, donde una mujer llamada Keke Kardashian quien recurrió a la magia negra para asegurar un buen futuro.

La teoría sostiene que la mujer pidió que todas sus descendientes fueran hermosas y adineradas, y entregó su alma a cambio. Sin embargo, esto tuvo algunos efectos secundarios en los que los hombres que se relacionan con ellas se ven afectados “para mantener el equilibrio”.

Según Vogue, si bien no hay forma de que esto se pueda comprobar, incluso las hermanas han hablado sobre la supuesta maldición. Y los fans aseguran que podría ser cierta, tomando en cuenta que todas sus exparejas se han visto involucradas en escándalos.

Por ejemplo, Scott Disick, el exesposo de Kourtney Kardashian, que todavía permanece cercano a la familia, estuvo en medio de una polémica por el abuso de las drogas y su adicción al sexo. Mientras que Lamar Odom, quien salió con Khloé Kardashian, casi muere por una sobredosis después de su divorcio.

De acuerdo con el sitio Page Six, incluso Kanye West parece haber sido víctima de la maldición de las Kardashian, pues ahora se dejó al descubierto los problemas de salud mental que ha tenido.

Los novios de Kylie Jenner no parecían estar a salvo de la condena, pues su ex Tyga también recibió la atención de los reflectores por problemas con la ley, específicamente a causa de cuestiones económicas.

Sin embargo, cuando comenzaba a salir con Travis Scott la menor de la familia aseguró a GQ que más que algo relacionado con la magia y la suerte, el problema era que las personas, sin importar si eran amigos o parejas sentimentales, se veían afectadas por la presión de estar todo el tiempo bajo la mirada pública.

“Eso es exactamente lo que sucede. Llegan y no pueden manejarlo. Son todos los que están a nuestro alrededor y no están acostumbrados [a la fama]. Nosotros leemos historias y pensamos ‘Oh, la gente se olvidará de ello en un día’, no dejamos que nos afecten. Pero no sólo sucede eso con los hombres -también a amigos, mucha gente viene y va porque no sabe cómo manejarlo. Es la parte negativa de todo”, declaró.