Kylie Jenner impacta a sus seguidores con un ajustado traje de animal print

Kylie Jenner, empresaria y socialité estadounidense, presumió sus atributos físicos al posar con unos ajustados leggings de animal print. En su cuenta oficial de Instagram, la hermana menor de Kim Kardashian subió un clip atrevido en el que mostró a sus seguidores qué bien trabajadas tiene las piernas.

Kylie Jenner demostró que hacer ejercicio y cuidar la alimentación da muy buenos resultados, ya que mostró su gran durazno frente a la cámara mientras lleva un par de leggings ajustados con estampado de víbora en tonalidades de color amarillo.

Siempre luce hermosa. Foto: Especial.

Decidió callar bocas

Tras el gran escándalo que provocó una foto que se publicó por error en la cuenta de Khloé Kardashian al mostrar una foto supuestamente sin Photoshop ni poses, Kylie decidió demostrar que su escultural figura realmente es producto de su dedicación, pues al igual que Khloé, ella también ha sido acusada de truquear sus fotografías.

Para acabar con esos rumores, en días pasados Kylie Jenner compartió su rutina de ejercicio para mantener su figura. La también modelo de 23 años de edad, la menor del clan Kardashian-Jenner, se ha propuesto conservar su esbelta figura tras haber tenido un embarazo.

Dejó a sus fans con la boca abierta. Foto: Captura.

Ha pasado por “malos ratos”

Este año fue sacada de la lista de los jóvenes millonarios de la revista Forbes, además de que el aclamado show Keeping up with the Kardashians llegará a su fin próximamente, luego de 20 temporadas y haberse estrenado en 2007; este programa fue el que le dio fama a todo el clan.

Kylie Jenner desde muy pequeña ha estado acostumbrada a estar frente a las cámaras y mucha gente ha estado al pendiente de su vida privada, pero algo que se mantiene en misterio fue su embarazo, el cual quiso reservarse para ella sola y su entonces pareja el rapero Travis Scott, sólo dejó ver unos cuantos detalles en el show.

