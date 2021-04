Diego Boneta pidió consejo a Jamie Foxx para interpretar a Luis Miguel en la serie

El actor Diego Boneta ha sido reconocido por la crítica y las fans de Luis Miguel por su gran interpretación en la serie del cantante, un trabajo actoral que ha requerido de talento y quizás también de algunos consejos, como el que recibió del actor de Hollywood Jamie Foxx.

Dar vida a otro artista en una serie o película no es cosa sencilla, y Foxx lo sabe, pues en el año 2004 protagonizó "Ray", una cinta que habla sobre la vida de Ray Charles, famoso cantante, saxofonista​ y pianista estadounidense de soul. Por su actuación, el actor consiguió el Oscar al mejor actor principal.

Boneta pide consejo a Foxx

En una entrevista para CNN con Juan Carlos Arciniegas, Diego Boneta explicó que pudo acercarse al ganador del Oscar en una reunión para pedirle consejos sobre cómo interpretar a un personaje de la vida real, debido a que el actor ya había interpretado a Ray.

La interpretación como Luis Miguel de Diego Boneta ha recibido buenas criticas. Foto: Esepcial

"Me tocará hacer una serie de un cantante latino", le dijo Boneta, y al decirle cual Foxx respondió: "That is spicy" (eso esta picante), pues el actor de Hollywood reconoció el nombre de Luis Miguel por la relación que tuvo hace varios años con Mariah Carey.

De acuerdo con Diego, Jamie Foxx le explicó que tenía que hacer todo lo que humanamente se pueda, ya que tendría que lograr "que no haya una sola referencia de Luis Miguel en la serie para que el público se meta a la historia y te vea a ti como a él, todas las fotos, las portadas de los discos, todo, hazlo”.

También le recomendó que si tenía que grabar una escena donde hay referencia como un video de YouTube, debería hacer lo mismo en el mismo momento. Asimismo, le explicó que quizás no podría hacer todo, pero que definitivamente debía intentarlo.

kyog