Así lucía Salma Hayek durante su primer casting para televisión; ¡IRRECONOCIBLE! I VIDEO

Un usuario de la red social Tik Tok dio a conocer un video en el que se muestra la actriz mexicana Salma Hayek en lo que afirma es su primer casting para televisión.

La famosa que en ese entonces solo tenía 20 años, luce un look muy distinto a como la conocemos actualmente, en el clip de 53 segundos, expresa que no tienen ninguna experiencia en la industria.

“Soy Salma Hayek, tengo 20 años, estoy en el primer grupo del segundo año del Centro de Capacitación y no tengo ninguna experiencia”, dice la joven quien porta una llamativa blusa verde y una melena abundante a los hombros en la que destacan sus risos.

Pocos se imaginaban lo que la inexperta estudiante de actuación lograría con el paso de los años, pues se convirtió en una importante actriz de teatro, televisión y cine, y es considerada a nivel mundial referente del cine de Hollywood y una de las mexicanas más exitosas en todo el mundo.

Cabe señalar que el primer trabajo artístico de Salma fue en una obra llamada "Aladino y la lámpara maravillosa", después un productor de televisión le ofreció un papel en una telenovela de nombre "Nuevo Amanecer" realizada por Televisa.

Su segundo personaje como protagonista fue en la telenovela "Teresa", historia que la llevó a ganarse el cariño de la audiencia y a que su cara fuera reconocida en todo el país.

Cuando la estrella se mudó a Estados Unidos para probar suerte, su primera oportunidad fue en la cinta "Desperado" a lado del gran actor Antonio Banderas, después fue el director de la película, Robert Rodríguez, quien la invitó a actuar de nuevo con Banderas en "Four Rooms", "Spy Kids" y la secuela de "Desperado" ("Once Upon a Time in Mexico").

GB