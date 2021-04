Salma Hayek muestra todo el PODER en su nueva película, junto a Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson

Salma Hayek regresa de nuevo a las pantallas de la mano de Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson y lo hace de la mejor manera: mostrándose como una mujer fuerte, de “armas tomar” y con toda la acción de una super producción al estilo Hollywood. Se trata de The hitman’s wife’s Bodyguard 2 (“Duro de cuidar 2”), cuyo tráiler fue dado a conocer este viernes y la actriz mexicana ha compartido en sus redes sociales.

En el cartel oficial se pude ver a los tres protagonistas portando armas de fuego y la cinta nos trae a la veracruzana quien repite su papel como Sonia, esposa del sicario Darius (Samuel L. Jackson), a quien buscará rescatar, junto al exagente Michael Bryce (Ryan Reynolds), de manos del villano del filme (Antonio Banderas).

En el tráiler oficial se puede ver al personaje que interpreta el popular Ryan Reynolds, quien trata de alejarse del mundo de los guardaespaldas mientras se relaja escuchando música junto a una alberca; instante en que Salma Hayek hace su aparición con una pistola en mano, mientras grita: “¡Vámonos, vámonos!”.

Una cinta llena de acción y comedia

En este largometraje el púbico podrá ver de nuevo juntos a Salma Hayek en compañía de Antonio Banderas, actor con el que ya ha compartido créditos en producciones anteriores como Pistolero y Érase una vez en México.

Además de Hayek, Ryan Reynolds también publicó en sus redes sociales el tráiler oficial de la película: “Hit me Salma one more time” (pégame una vez más, Salma), fue el texto que acompañó al post compartido por el actor, en referencia al tema Baby one more time, de Britney Spears, el cual se escucha en el adelanto y que acompaña el instante en el que la veracruzana le propina una bofetada.

The hitman’s wife’s Bodyguard 2 promete ser una cinta llena de acción y comedia en donde Salma Hayek aparece con un papel mucho más protagónico; el film está programado para estrenarse el 16 de junio próximo luego de haber sufrido retrasos debido a la pandemia por Covid-19.

