Netflix: ¡Adiós a Luisito Rey! Segunda temporada de Luis Miguel, la serie se despide del personaje

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie está muy cerca de estrenarse y los fanáticos de 'El Sol de México' no podrían estar más emocionados por conocer más detalles acerca de su vida y trayectoria. Como era de esperarse, habrán varios cambios en los nuevos capítulos y uno de ellos será la despedida de uno de los personajes más emblemáticos en la trama.

Por supuesto, el cantante nacionalizado mexicano es la estrella de la historia, pues se plasma su crecimiento en la música desde que era un niño, así como todos los problemas personales que ha enfrentado a lo largo de los años e incluso, sus complicaciones de salud. No obstante, los papeles secundarios también son fundamentales en el desarrollo del show, en especial Luisito Rey, es decir, la interpretación del papá del tenor.

Foto: Netflix

El rol fue encarnado por el talentoso actor español, Óscar Jaenada, quien junto con la producción y los guionistas, logró construir un personaje sólido e inolvidable, amado y odiado por los espectadores. Pero, en especial, muy cercano al real, según expresan personas que lo conocieron.

Quienes ya disfrutaron de la primera emisión, recordarán que en el último capítulo, Luis Rey muere alejado de su hijo. No obstante, existían rumores que aseguraban que el villano tendría pequeñas apariciones en la segunda parte, a través de flashbacks. Sin embargo, fue el propio histrión quien reveló que esto no ocurriría, ya que su personaje no está considerado para ningún capítulo.

Foto: Netflix

Tras el estreno de Luis Miguel: la serie, el personaje causó un gran impacto en la audiencia, ya que su perfil cuenta con todo tipo de matices y es un antagonista de la vida real. Incluso, en el show se sugiere que él pudo haber sido responsable de la desaparición de Marcela Basteri, la madre del cantante.

La segunda parte de la exitosa producción de Netflix llegará a la plataforma durante las primeras horas del 18 de abril.

DFC