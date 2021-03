Gonzalo "N" está fuera de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, tras denuncia de Daniela Berriel

Luego de que la actriz Daniela Berriel compartiera en sus redes sociales haber sido víctima de violación por parte de Eduardo Ojeda y la complicidad del actor Gonzalo Peña, su caso se hizo viral bajo el hashtag #JusticiaParaDanny.

Los hechos ocurridos el año pasado en Acapulco fueron denunciados por Daniela, quien denunció que las autoridades no habían hecho algo al respecto, no tenía respuesta y los responsables del delito seguían libres.

Berriel señaló que conoció al actor Gonzalo Peña cinco años atrás y, aunque tuvieron algunas citas, su relación no prosperó; por lo que dejaron de frecuentarse. Fue este actor quien la invitó a Acapulco, a un viaje de parejas casual y muy tranquilo. Uno de los integrantes del viaje era Eduardo Ojeda, dueño de la casa y responsable de la violación en contra de la actriz.

“Todo iba bien, la verdad me la estaba pasando bien y hubo un momento en el que la plática se tornó sexual. Empezaron a hablar de tríos, me preguntaron su yo había hecho uno. Me dijeron que por qué no y me empecé a sentir un poco incómoda”.