Justicia para Danny: Todo lo que sabemos sobre el caso de la actriz Daniela Berriel

La actriz Daniela Berriel reveló que fue víctima de violación por parte de Eduardo Ojeda y señaló su ex pareja, el actor Gonzalo Peña, como cómplice de este delito. La joven actriz narró en una serie de videos que los hechos ocurrieron el pasado 14 de marzo de 2020 en una casa ubicada en el Municipio de Acapulco de Juárez en el estado de Guerrero.

Daniela Berriel detalló que interpuso la demanda ante las autoridades judiciales el mismo día que sucedieron los hechos, sin embargo, su caso no había avanzado, motivo por el que decidió hacer público su caso.

“La denuncia ya está puesta, la puse hace un año, justo el día que pasó y pues no ha pasado nada, ellos siguen libres y ellos siguen su vida como si nada hubiera pasado, es más, me acosan, me mandan mensajes”, señaló.

En los videos que compartió a través de su perfil de Instagram, la joven detalló que hace cinco años conoció al actor Gonzalo Peña, sin embargo, la relación no funcionó y decidieron terminar; no obstante, en marzo del año pasado decidieron retomar su relación.

La actriz contó que Peña la invitó a un viaje a Acapulco, al cual irían 'únicamente parejas', que sería muy tranquilo y pese a las dudas que tenía sobre el viaje decidió ir debido a que una amiga le insistió para que asistiera.

"Yo la verdad tenía muchas dudas, algo me decía que no fuera a ese viaje, pero mi amiga me terminó convenciendo... mi amiga influyó mucho porque ella me decía que la íbamos a pasar muy bien y que '¿qué era lo peor que podía pasar'?", dijo.

Berriel reveló que llegaron un viernes a la casa donde se quedarían, la cual era propiedad de Eduardo Ojeda, quien se encontraba en la casa acompañado de su novia y otras personas.

Daniela detalló que ese día estuvieron en la alberca y que la convivencia se desarrollaba con normalidad, sin embargo, tras la cena, únicamente se quedó la actriz con su ex pareja Gonzalo y el dueño de la casa Eduardo.

“Seguimos platicando y todo iba bien, yo la verdad me la estaba pasando bien y hubo un momento en el que la plática se tornó sexual y empezaron a hablar de tríos, me preguntaron si yo había hecho uno. Me dijeron que por qué no y yo me empecé a sentir un poco incómoda”, enfatizó.

La actriz detalló que tras la propuesta se retiró a dormir debido a que estaba alcoholizada y despertó cuando Eduardo y Gonzalo la estaban tocando de forma indebida.

“Yo desperté porque ya me estaban penetrando, me estaban violando y me estaba violando Eduardo. Cuando me di cuenta que era él entré en shock”, señaló entre lagrimas.

Detienen a Eduardo "N"

Un día después de que la actriz Daniela Berriel hiciera público que fue víctima de violación, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que detuvieron en la Alcaldía Miguel Hidalgo a Eduardo “N”, quien es investigado por las autoridades por presuntamente haber cometido el delito de violación en contra de la actriz Daniela Berriel.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, confirmó que el detenido será trasladado a Acapulco para que sea presentado ante el Juez correspondiente y haga frente a la acusación que pesa en su contra.

Tras la detención de Eduardo “N”, la actriz agradeció en una historia de Instagram que su caso fue escuchado.

“En verdad muchas gracias, Gracias a todos ustedes que compartieron, que me ayudaron a que mi voz fuera escuchada. Gracias a todos ustedes les puedo dar la noticia que Eduardo fue detenido, ya sólo falta Gonzalo”, mencionó.

CBC