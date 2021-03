Ángela Aguilar comparte EMOTIVA reflexión en Día de la Mujer: "Ahora, seremos escuchadas" | FOTOS

Para nadie es un secreto que la cantante, Ángela Aguilar se ha consolidado como una de las jóvenes más talentosas y exitosas dentro del mundo de la música ya que todas sus canciones suman miles de reproducciones en las distintas plataformas digitales.

Durante este año, la joven de 17 celebró la llegada de los 5 millones de seguidores en Instagram, red social en la que comparte imágenes y videos de su día día mostrando la buena relación que lleva con sus hermanos y padres.

Por si eso fuera poco, hace unas semanas, la hija de Pepe Aguilar lanzó su propia versión de la canción "Bésame mucho", la cual se encuentra exclusivamente disponible en Amazon Music.

Mensaje por Día de la Mujer

Este lunes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha que no pasó desapercibida para la más pequeña de la Dinastía Aguilar, quien aprovechó su plataforma digital para compartir un emotivo mensaje.

Ante sus millones de seguidores, Ángela Aguilar subió varias fotografías de los colectivos feministas que exigen igualdad y justicia en este día; además, de un reflexivo mensaje con relación al Día de la Mujer.

"Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. •Por ser libres y no valientes. •Por recordar, no felicitar. •Por todas las que no tuvieron voz. Ahora, seremos escuchadas. Por mi, por ti, por ellas, por nosotros. VIVAS, LIBRES Y SIN MIEDO", escribió en la publicación que inmediatamente se volvió viral.

En unos cuantos minutos, las fotos compartidas por Ángela Aguilar suman más de 231 mil "me gusta" y un sin fin de comentarios, los cuales destacan su valor en alzar la voz en un día tan importante para las mujeres.

iorm