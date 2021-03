Así reaccionó CARMEN SALINAS al enterarse de la MUERTE de "Cepillín": "No es cierto, ¿verdad?" | VIDEO

Este lunes 8 de marzo, el mundo del espectáculo quedó en shock después de que se confirmara el sensible fallecimiento de Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido por su destacado papel como el comediante "Cepillín".

Durante las primera horas de este día su hijo, Ricardo González Jr., confirmó que el actor y comediante murió debido a las complicaciones que presentó tras ser diagnosticado con cáncer en la columna vertebral.

Como era de esperarse, la noticia sacudió a la industria del entretenimiento ya que los programas matutinos "Hoy" y "Venga La Alegría" realizaron transmisiones especiales recordando la exitosa carrera del humorista.

Así reaccionó Carmen Salinas

Durante una entrevista, la actriz y productora, Carmen Salinas recibió la lamentable noticia de la muerte del intérprete de "Las mañanitas", "La feria de Cepillín" y "En un bosque de la China", por lo que su reacción se viralizó.

Después de que los medios del espectáculo confirmaran la muerte de "Cepillín", la protagonista de "Nosotros los guapos" mostró incertidumbre y cara de tristeza; segundos más tarde rompió en llanto.

Carmen Salinas recordó que Ricardo González Gutiérrez vivió por algún tiempo en su casa, pues fue ella la que lo trajo a la Ciudad de México, tras su repentino éxito en su natal Monterrey, Nuevo León.

Pese a que la noticia ya había sido confirmada, Carmen Salinas seguía cuestionando a los reporteros sobre si era verdad, pues no creía que fuera cierta la información que circulaba en redes sociales.

“Ay no, no, no, ¿no es cierto, verdad? No es cierto, hijo. Pero no es cierto, ¿verdad? ¡Dios mío, pero cuánta gente no ha fallecido! Ya murió Cepillín", se escucha decir a la primera actriz.

iorm