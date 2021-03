Lo que debes saber de Hande Erçel, actriz turca considerada la "más bella del mundo"

La actriz que da vida a Eda en la serie turca “Love is in the air” ha confesado que dejó sus estudios cuando le llegó la primera oportunidad de desarrollar una carrera en el mundo de la actuación

La famosa actriz turca Hande Erçel. Foto: Instagram