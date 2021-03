Cynthia Klitbo revela haber sido violada “más de una vez”; incluso trataron de venderla

Cynthia Klitbo reveló durante una conferencia de prensa que la violaron a los 14 años y que incluso esto ocurrió en más de una ocasión, además la famosa actriz mexicana también aseguró que también trataron de venderla. Al ser cuestionada sobre el tema, Klitbo declaró que “yo creo que no hay una mujer que no haya sido violada en este país, claro que me violaron, y más de una vez.”

La famosa actriz relató cómo ocurrió el hecho: “Yo tenía un noviecito cuando tenía 14 años, que estudiaba en el ‘Hispano’ que se llama Beto Reyes, que tenía un grupo que se llama ‘The News’ y a mi me llevaron a una fiesta con sus amiguitos que eran más grandes, yo era como de 16, 17 años y desperté toda vomitada, me estaba broncoaspirando, desnuda, rodeada de todos estos chavos,” declaró Klitbo.

Cynthia aseguró que nunca supo que lo que en realidad le hicieron estas personas: “entonces como tres años después, cuando yo empecé a ser famosa, este cuate Beto me habló y me pidió una disculpa,” explicó al actriz a la prensa.

La trataron de vender en el extranjero

En la entrevista con diversos medios de comunicación, Cynthia Klitbo detalló que además a los 16 años la trataron de vender en el extranjero: “en otra ocasión me iban a hacer un disco, cuando todavía tenía voz, en Houston, el que era mi manager. Cuando me subí al avión él (su manager) se quedó abajo y resulta que yo iba a casa de un señor que no tenía nada que ver con los discos, Y esa noche yo me puse a llorar; ‘a mi nadie me dijo que venían a venderme’”, refirió.

Sin embargo, Klitbo reveló que “gracias a Dios este hombre agarró al onda y yo terminé sentada en la sala de su casa con el señor recargado en mis piernas, yo de 16 años y el otro llorando e todas las amarguras de su vida,” confesó la actriz.

¡Cynthia Klitbo compartió con la prensa el abuso sexual que sufrió cuando era menor de edad! uD83DuDE31uD83DuDCFA #VLA #SemanaSantaVLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/J7nRzBBk75 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 29, 2021

Cynthia Klitbo argumentó que las agresiones sexuales que sufrió en su adolescencia se debió en parte a la ausencia de sus padres y narró otra ocasión en que de nuevo abusaron de ella: “yo tenía 14 años, mi maestro de ballet tenía 28, yo no tenía una imagen paterna y claro que tuve relaciones sexuales a los 14 años con él. Y después de dos, tres veces me mandó al diablo,” narró.

“Muchos años después se lo fui a decir, tú abusaste de mí, porque lo que tú hiciste no se le hace a una mujer, porque tú eras un adulto,” concluyó la actriz.

