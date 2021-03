¿Rey Grupero y Cynthia Klitbo se van a casar? El youtuber se sincera en VLA

Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, tuvo una entrevista con el elenco del programa Venga la Alegría en la que descartó que ya le haya dado el anillo de compromiso a su novia Cynthia Klitbo.

De acuerdo con el influencer, ambos están muy enamorados, pero desmintió que las imágenes en las que supuestamente se arrodilló para pedirle a la actriz que compartieran sus vidas son falsas.

Explicó que lo que sí obsequió a Klitbo fueron un anillo y unos aretes en su cumpleaños. Sobre el viaje que ambos tuvieron a la Ciudad de México, el influencer dijo que solamente fue por motivos de negocios.

Pese a estos rumores, Ordaz dijo que no descarta casarse con la actriz, pero que ella y él disfrutan ampliamente de su noviazgo, por lo que todavía no está dentro de sus planes acudir al altar.

El youtuber dijo que sería la intérprete es quien en realidad debería ser la que determine si es necesario contraer nupcias, pues considera que su amor por ella es tan grande que no necesita más que el cariño que sienten entre ambos para sentirse feliz.

“Por el momento no hay nada de matrimonio, tengo un compromiso con ella, pero es de corazón a corazón, o sea no por dar un anillo es que ya me comprometa, yo creo que cuando te comprometes, te comprometes de corazón y pues vamos ir viendo cómo va la relación, y si ella quiere casarse, pues yo me caso con ella”, indicó.