Ex esposa de Lupillo Rivera terminó con su novio, ¿volverá con El Toro del Corrido?

Hace unos días, corrió como pólvora la noticia de la separación la ex esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, con su novio Jesús Mendoza; todo parece indicar que la famosa decidió pedirle que se fuera de la casa que compartían; incluso el cantante habría compartido imágenes de la mudanza.

La pareja duró varios años y ambos solían compartir en sus redes sociales fotografías y videos que demostraban el amor que se tenían, sobre todo tratando de demostrar que el sentimiento que compartían era real, pues muchos afirmaban que él sólo estaba con ella para valerse de su fama y despegar su carrera como cantante de regional mexicano.

Hasta ahora ninguno de los dos había hablado sobre la supuesta separación; sólo se encargaron de mandar mensajes que apuntaban a la ruptura pero sin confirmarlo.

En el programa de El gordo y la flaca incluso difundieron algunos videos donde se escucha al cantante decir que 'le estaba echando ganas y que iba a estar bien'. Pero tampoco admitió que ya no estaba con Mayeli.

Sin embargo, durante las primeras horas de este sábado, la empresaria confirmó en redes sociales que había terminado con Jesús, todo ésto, durante una dinámica en Instagram en la que respondía preguntas de sus seguidores; "ojalá se arreglen las cosas con Jesús, hacen hermosa pareja", le dijo algún fan, a quien Mayeli agradeció por sus palabras pero también dejo en claro que las cosas no son para siempre.

Y después vino la confirmación: "Jesús y yo ya no estamos juntos, nuestra relación tiene una pausa indefinida. Gracias por preguntarse pero les pido que nos den tiempo para procesar esto bien", puso Mayeli Alonso en una de sus historias de Instagram.

¿Reconciliación en puerta con Lupillo?

No es para nadie un secreto que la relación entre Mayeli Alonso y Lupillo Rivera no quedó en buenos términos; recientemente protagonizaron un pleito en redes ya que la también exparticipante del programa “Rica, Famosa y Latina” acusó al intérprete de no ejarla ver ni hablar por teléfono con Rey, el hijo que ambos procrearon cuando estuvieron casados entre 2006 y 2019.

Por su parte, el llamado 'Toro del Corrido' ha incursionado recientemente en YouTube, en el canal Z Music Group hace entrevistas a artistas y con ello buscar dar a conocer otra faceta de su vida. En cuando a su situación sentimental, se sabe que aún sigue con Giselle Soto, a quien incluso se le vio presumiento un ostentoso anillo de compromiso en diciembre pasado.

Muchos medios indican que de hecho ambos se casaron en secreto y que quieren tener hijos pronto pese a la diferencia de edades, ya que él tiene 49 años, mientras que la joven apenas llega a los 25. Vale recordar que Lupillo empezó a salir con la empresaria estadounidense poco tiempo después de la polémica relación que mantuvo con la cantante Belinda.

